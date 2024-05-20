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Сім’ям з дітьми виплатять нову допомогу від держави: хто може отримати від 10 800 гривень

20:38, 20 травня 2024
Додаткова фінансова допомога розрахована для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з Харківщини і Сумщини.
Сім’ям з дітьми виплатять нову допомогу від держави: хто може отримати від 10 800 гривень
Фото: rbc.ua
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В Україні запровадили додаткову фінансову допомогу для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з прифронтових територій Харківщини і Сумщини. Йдеться про сім’ї, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними, малозабезпеченими. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Сім’ї після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з 5 людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги.

Виплати будуть здійснюватися таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

  • у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;
  • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • дітей виховує одинока мати/одинокий батько;
  • сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Зазначається, що додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми. Якщо родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

«Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги», – наголосили у відомстві.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через «Укрпошту».

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