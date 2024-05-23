Кирилл Буданов заявил, что может онлайн наблюдать за ходом операций по уничтожению российских кораблей

Это красиво, – руководитель ГУР Буданов сообщил, что наблюдал онлайн за уничтожением десантных и ракетных кораблей России.

Два года назад Украина одержала триумфальную победу в Черном море, после того, как на дно пошел крейсер "Москва". После этого украинским военным удалось уничтожить много вражеских кораблей, перехватив инициативу в Черном море.

Так, на днях удалось уничтожить российский корабль "Циклон", который, по словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, был последним носителем ракет в Крыму.

Как сообщил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, у него есть возможность онлайн наблюдать за ходом операций по уничтожению вражеских кораблей.

"У меня выведены мониторы в личный кабинет. Я могу наблюдать онлайн за ходом операций по уничтожению российских военных кораблей, – рассказал руководитель ГУР на пресс-конференции "Война технологий".

Он отметил, что такие моменты "запомнятся на всю жизнь".

Ранее в ГУР показали, как морскими дронами атаковали патрульный корабль Черноморского флота рф «Сергей Котов».

Также украинские военные ликвидировали крупный десантный российский корабль «Новочеркасск».

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