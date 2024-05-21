В Севастополе уничтожен российский ракетный корабль «Циклон», – Генштаб ВСУ

Ракетный корабль «Циклон» спущен на воду в 2020 году.

Фото из открытых источников

19 мая во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский ракетный корабль «Циклон». Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль «Циклон» проекта 22800», - говорится в сообщении.

Известно, что «Циклон» - новый российский ракетный корабль проекта 22800. Был построен на судостроительном заводе «Залив» в оккупированной Керчи, заложен в 2016 году, спущен на воду в 2020-м.

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