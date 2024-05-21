У Севастополі знищено російський ракетний корабель «Циклон», – Генштаб ЗСУ

Ракетний корабель «Циклон» спущений на воду у 2020 році.

Фото з відкритих джерел

19 травня в тимчасово окупованому Криму було знищено російський ракетний корабель «Циклон». Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

«За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що «Циклон» – новий російський ракетний корабель проекту 22800. Був побудований на суднобудівному заводі «Залив» в окупованій Керчі, закладений 2016 року, спущений на воду 2020-го.

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