Прикордонники пропускають чоловіків за кордон лише з паперовим військово-обліковим документом

Перетин кордону для чоловіків можливий лише з паперовим військово-обліковим документом, – Демченко.

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Прикордонники України пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні версії не приймаються. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби та прессекретар відомства Андрій Демченко під час ефіру телемарафону «Єдині новини».

«За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, «Резерв+». Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі «Оберіг», – наголосив речник.

Демченко нагадав, що з 18 числа прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. Ця категорія громадян повинна мати при собі військово-обліковий документ разом із паспортом та пред'явити його прикордонникам.

Це правило стосується також заброньованих на військовий час, осіб, непридатних до служби за станом здоров'я, чоловіків з трьома дітьми до 18 років, а також тих, у кого дружина проходить військову службу.

При цьому, прикордонники наразі не перевіряють військово-облікові документи у осіб з інвалідністю, тих, хто супроводжує людей з інвалідністю, водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі, здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, а також представників залізниці та морської і авіаційної галузей.

Демченко зауважив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає. Однак, у майбутньому можуть бути внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину держкордону громадянами України. «Коли це станеться, ми проінформуємо», – додав він.

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