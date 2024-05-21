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Пограничники пропускают мужчин за границу только с бумажным военно-учетным документом

19:06, 21 мая 2024
Пересечение границы для мужчин возможно только с бумажным военно-учетным документом, – Демченко.
Пограничники пропускают мужчин за границу только с бумажным военно-учетным документом
Источник фото: Finance.ua
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Пограничники Украины пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом, любые электронные версии не принимаются. Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы и пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко во время эфира телемарафона «Единые новости».

«По нормам законодательства определять, есть ли основание об отсрочке у человека, а также должным образом ее оформлять могут исключительно представители ТЦК. И собственно пограничники не будут принимать какие-то электронные варианты, в частности, «Резерв+». Для нас необходим бумажный военно-учетный документ. Следует также понимать, что человеку стоит поинтересоваться, есть ли информация о нем в системе «Оберег», - отметил спикер.

Демченко напомнил, что с 18 числа пограничники проверяют наличие военно-учетного документа у мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Эта категория граждан должна иметь при себе военно-учетный документ вместе с паспортом и предъявить его пограничникам.

Это правило касается также забронированных на военное время, лиц, непригодных к службе по состоянию здоровья, мужчин с тремя детьми до 18 лет, а также тех, у кого жена проходит военную службу.

При этом, пограничники пока не проверяют военно-учетные документы у лиц с инвалидностью, тех, кто сопровождает людей с инвалидностью, водителей, которые перевозят гуманитарные грузы, осуществляют международные перевозки товаров и пассажиров, а также представителей железной дороги и морской и авиационной отраслей.

Демченко отметил, что пока других изменений в правила пересечения границы нет. Однако, в будущем могут быть внесены изменения в постановление правительства, которое регламентирует порядок пересечения госграницы гражданами Украины. «Когда это произойдет, мы проинформируем», - добавил он.

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