Польские власти укрепляют защиту аэропорта Жешув-Ясенка от российских диверсий.

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Польские власти усиливают меры безопасности в главном транзитном узле для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий со стороны россии. Об этом заявил министр внутренних дел Томаш Симоняк в интервью Bloomberg.

Симоняк подтвердил, что принимаются дополнительные меры безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который расположен менее чем в 100 км от украинской границы. Этот аэропорт обрабатывает 90% западной военной помощи, направляющейся на фронт в Украине, и является основным пунктом остановки для иностранных официальных лиц, посещающих Киев.

«Мы сталкиваемся с иностранным государством, которое проводит враждебные и - говоря военным языком - кинетические действия на территории Польши», - сказал Симоняк в Варшаве, не уточняя конкретных мер безопасности в аэропорту. «Никогда раньше ничего подобного не было».

Министр отметил, что Польша борется с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства. Премьер-министр Дональд Туск объявил о задержании 12 человек в рамках операции против предполагаемых диверсионных актов, направленных из россии. Среди инцидентов были поджоги, покушения на поджог и физические нападения.

В апреле стало известно о роли аэропорта Жешув-Ясёнка в операциях, поддерживаемых Кремлем. Прокуратура заявила о задержании мужчины, подозреваемого в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина якобы собирал информацию о безопасности аэропорта в рамках этого плана.

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