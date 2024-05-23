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Польща посилила безпеку в транзитному вузлі військової допомоги Україні через загрозу диверсій

21:19, 23 травня 2024
Польська влада зміцнює захист аеропорту Жешув-Ясьонка від російських диверсій.
Польща посилила безпеку в транзитному вузлі військової допомоги Україні через загрозу диверсій
Джерело фото: Getty Images
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Польська влада посилює заходи безпеки в головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні через побоювання диверсій з боку росії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк в інтерв'ю Bloomberg.

Сімоняк підтвердив, що вживаються додаткові заходи безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який розташований менш ніж за 100 км від українського кордону. Цей аеропорт обробляє 90% західної військової допомоги, що прямує на фронт в Україні, і є основним пунктом зупинки для іноземних офіційних осіб, які відвідують Київ.

«Ми стикаємося з іноземною державою, яка проводить ворожі і — кажучи військовою мовою — кінетичні дії на території Польщі», — сказав Сімоняк у Варшаві, не уточнюючи конкретних заходів безпеки в аеропорту. «Ніколи раніше нічого подібного не було».

Міністр зазначив, що Польща бореться з безпрецедентним рівнем іноземного втручання. Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб у рамках операції проти передбачуваних диверсійних актів, спрямованих з росії. Серед інцидентів були підпали, замахи на підпал і фізичні напади.

У квітні стало відомо про роль аеропорту Жешув-Ясьонка в операціях, що підтримуються Кремлем. Прокуратура заявила про затримання чоловіка, підозрюваного в сприянні змові з метою вбивства президента України Володимира Зеленського. Чоловік нібито збирав інформацію про безпеку аеропорту в рамках цього плану.

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