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Кирило Буданов заявив, що може онлайн спостерігати за ходом операцій зі знищення російських кораблів

15:44, 23 травня 2024
Це красиво, — керівник ГУР Буданов повідомив, що спостерігав онлайн за знищенням десантних і ракетних кораблів рф.
Кирило Буданов заявив, що може онлайн спостерігати за ходом операцій зі знищення російських кораблів
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Два роки тому Україна отримала тріумфальну перемогу у Чорному морі, після того як на дно пішов крейсер "Москва". Після цього українським військовим вдалося знищити ще багато ворожих кораблів, перехопивши ініціативу у Чорному морі. 

Так, днями вдалося знищити російський корабель "Циклон", який, за словами, начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчукабув останнім носієм ракет у Криму. 

Як повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов, він має можливість онлайн спостерігати за ходом операцій зі знищення ворожих кораблів.

"У мене виведені монітори в особистий кабінет. Я можу спостерігати онлайн за ходом операцій зі знищення російських військових кораблів, - розповів керівник ГУР на пресконференції "Війна технологій".

Він зазначив, що такі моменти "запам'ятаються на все життя".

Раніше у ГУР показали, як морськими дронами атакували патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов».

Також українські військові ліквідували великий російський десантний корабель «Новочеркаськ». 

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