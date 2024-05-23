Кирило Буданов заявив, що може онлайн спостерігати за ходом операцій зі знищення російських кораблів

Це красиво, — керівник ГУР Буданов повідомив, що спостерігав онлайн за знищенням десантних і ракетних кораблів рф.

Два роки тому Україна отримала тріумфальну перемогу у Чорному морі, після того як на дно пішов крейсер "Москва". Після цього українським військовим вдалося знищити ще багато ворожих кораблів, перехопивши ініціативу у Чорному морі.

Так, днями вдалося знищити російський корабель "Циклон", який, за словами, начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, був останнім носієм ракет у Криму.

Як повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов, він має можливість онлайн спостерігати за ходом операцій зі знищення ворожих кораблів.

"У мене виведені монітори в особистий кабінет. Я можу спостерігати онлайн за ходом операцій зі знищення російських військових кораблів, - розповів керівник ГУР на пресконференції "Війна технологій".

Він зазначив, що такі моменти "запам'ятаються на все життя".

Раніше у ГУР показали, як морськими дронами атакували патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов».

Також українські військові ліквідували великий російський десантний корабель «Новочеркаськ».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.