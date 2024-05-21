Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Також керівників підприємств зобов’яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

На бізнес поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК:

видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях ;

; невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

За місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками підприємства (установи, організації) на (у) якому (якій) він працює. Також це можуть зробити представники ТЦК чи групи оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;

маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

час та строки проведення оповіщення;

порядок залучення керівника установи (організації) або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад доставляються керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Президент 17 травня підписав закон (законопроект 10379), за яким збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.

Так, у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

У комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні (законопроект 10062), це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Автор: Наталя Мамченко

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