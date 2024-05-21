Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

На бізнес поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.
Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК:
За місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками підприємства (установи, організації) на (у) якому (якій) він працює. Також це можуть зробити представники ТЦК чи групи оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.
Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:
Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад доставляються керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.
Нагадаємо, Президент 17 травня підписав закон (законопроект 10379), за яким збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.
Так, у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.
У комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні (законопроект 10062), це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.
Автор: Наталя Мамченко
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