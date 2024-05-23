Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами та введе ліміт — 100 000 грн і 30 операцій на місяць

Ліміти переказу грошей з карти на карту між фізособами можуть скласти 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

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Національний банк України готує проект рішення щодо обмеження переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізособами (операції P2P, person-to-person). Про це повідомили представники НБУ, передає LIGA.net.

Зокрема, ліміти на вихідні перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

За словами представників регулятора, обмеження буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу.

Обмеження переказів планують впровадити впродовж місяця.

При цьому обмежувати вхідні транзакції не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. Крім того, за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виключення, можуть збільшувати.

Також у рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде привʼязаний до відсотків операцій від суми платежів.

«Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче», – зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

За даними НБУ, обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

«Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності, то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад, наркокур'єрів», – вказав голова НБУ Андрій Пишний.

У перспективі після зміни законодавства можливе створення реєстрів карток, які використовували для таких карток з подібними операціями.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.

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