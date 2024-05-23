Нацбанк ограничит исходные переводы между физлицами и введет лимит - 100 000 грн и 30 операций в месяц

Лимиты перевода денег с карты на карту между физлицами могут составить 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц для одного счета.

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Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физлицами (сделки P2P, person-to-person). Об этом сообщили представители НБУ, передаёт LIGA.net.

В частности, лимиты на исходные переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

По словам представителей регулятора, ограничение будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу.

Ограничение переводов планируется внедрить в течение месяца.

При этом ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. Кроме того, при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут увеличиваться.

Также в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.

«Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн. в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков эти ограничения даже не заметят. Вместо этого проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», – отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

По данным НБУ, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

«Если эти люди сознательно передают свои персональные данные по картам для незаконной деятельности, то скажите, чем они отличаются от, например, наркокурьеров», – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В перспективе после изменения законодательства возможно создание реестров карт, которые использовали для таких карт с подобными операциями.

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