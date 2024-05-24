Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Свидетели, специалисты и эксперты смогут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов – приняты изменения в КАСУ

07:30, 24 мая 2024
Верховная Рада внесла изменения в Кодекс админсудопроизводства, которым позволила свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам в админсудопроизводстве принимать участие в судебном заседании с планшета или телефона.
Свидетели, специалисты и эксперты смогут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов – приняты изменения в КАСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Свидетель, переводчик, специалист, эксперт во время действия военного положения в случае возникновения обстоятельств, обусловливающих угрозу жизни и безопасности участников судебного процесса, смогут участвовать в административном процессе с использованием собственных гаджетов.

Соответствующие изменения в Кодекс административного судопроизводства по усовершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции 23 мая приняла Верховная Рада.

Так, принятый в целом как закон законопроект 11133 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции предусматривает, что в судебном процессе за ГПК и ХПК свидетель, переводчик, специалист, эксперт могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции исключительно в помещении суда.

Однако в процессе по КАСУ суд может предоставить возможность свидетелю, переводчику, специалисту, эксперту принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Подтверждение личности участника судебного процесса осуществляется с использованием средств электронной идентификации, имеющих высокий уровень доверия.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон предусматривает, что участники дела и их представители имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда, в том числе с использованием собственных технических средств, при наличии в суде соответствующей технической возможности, о которой суд отмечает в определении об открытии производства по делу, кроме случаев, когда явка этого участника дела в судебное заседание признана судом обязательной.

Участник дела, его представитель подает заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда не позднее чем за 5 дней до судебного заседания. Копия заявления в тот же срок направляется другим участникам дела.

Судья (судья-докладчик) рассматривает заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.

Риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи и т.д. несет участник дела, его представитель, который подал соответствующее заявление, кроме случаев, когда суд не имеет технической возможности обеспечить проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Также мы писали, что в марте 2024 года вступили в силу изменения в УПК №3604-ІХ, по которым участники уголовного производства могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств и квалифицированной электронной подписи. То есть с помощью собственных гаджетов.

Эти изменения в УПК ввели такую возможность и для допроса свидетелей. Так, было предусмотрено, что в исключительных случаях в условиях военного или чрезвычайного положения суд вправе допросить свидетеля, потерпевшего в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств в порядке, предусмотренном частями 4-6 статьи 336 УПК.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада внесла изменения в УПК по дистанционному участию заключенных в судебных заседаниях.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Суд сможет оштрафовать должника на 120 тысяч грн за невыполнение судебного решения – парламент одобрил законопроект

Судам расширят возможности обеспечивать исполнение судебных решений по гражданским и хозяйственным делам, в частности путем применения штрафов от 60 560 грн до 121 120 грн.

Свидетели, специалисты и эксперты смогут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов – приняты изменения в КАСУ

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс админсудопроизводства, которым позволила свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам в админсудопроизводстве принимать участие в судебном заседании с планшета или телефона.

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал законопроект о засекречивании судебных решений в Реестре

Несмотря на заявление медийщиков о вреде для прозрачности правосудия от засекречивания судебных решений в Реестре, председатель парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин поддержал этот законопроект.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді