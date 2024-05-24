Свидетели, специалисты и эксперты смогут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов – приняты изменения в КАСУ

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс админсудопроизводства, которым позволила свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам в админсудопроизводстве принимать участие в судебном заседании с планшета или телефона.

Свидетель, переводчик, специалист, эксперт во время действия военного положения в случае возникновения обстоятельств, обусловливающих угрозу жизни и безопасности участников судебного процесса, смогут участвовать в административном процессе с использованием собственных гаджетов.

Соответствующие изменения в Кодекс административного судопроизводства по усовершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции 23 мая приняла Верховная Рада.

Так, принятый в целом как закон законопроект 11133 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции предусматривает, что в судебном процессе за ГПК и ХПК свидетель, переводчик, специалист, эксперт могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции исключительно в помещении суда.

Однако в процессе по КАСУ суд может предоставить возможность свидетелю, переводчику, специалисту, эксперту принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Подтверждение личности участника судебного процесса осуществляется с использованием средств электронной идентификации, имеющих высокий уровень доверия.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон предусматривает, что участники дела и их представители имеют право участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда, в том числе с использованием собственных технических средств, при наличии в суде соответствующей технической возможности, о которой суд отмечает в определении об открытии производства по делу, кроме случаев, когда явка этого участника дела в судебное заседание признана судом обязательной.

Участник дела, его представитель подает заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда не позднее чем за 5 дней до судебного заседания. Копия заявления в тот же срок направляется другим участникам дела.

Судья (судья-докладчик) рассматривает заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.

Риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи и т.д. несет участник дела, его представитель, который подал соответствующее заявление, кроме случаев, когда суд не имеет технической возможности обеспечить проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Также мы писали, что в марте 2024 года вступили в силу изменения в УПК №3604-ІХ, по которым участники уголовного производства могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств и квалифицированной электронной подписи. То есть с помощью собственных гаджетов.

Эти изменения в УПК ввели такую возможность и для допроса свидетелей. Так, было предусмотрено, что в исключительных случаях в условиях военного или чрезвычайного положения суд вправе допросить свидетеля, потерпевшего в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств в порядке, предусмотренном частями 4-6 статьи 336 УПК.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада внесла изменения в УПК по дистанционному участию заключенных в судебных заседаниях.

Автор: Наталья Мамченко

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