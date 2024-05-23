Навел удар по Яворовскому полигону: бывший КГБшник получил 15 лет заключения

В результате ракетного удара погибли 64 человека.

фото из открытых источников

Во Львове суд вынес приговор наводчику российского ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области, из-за которого в марте 2022 года погибли 64 человека. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что с начала войны 73-летний бывший работник КГБ сотрудничал с агентами фсб рф. Он собирал сведения о расположении военных объектов, оружия и критической инфраструктуры в регионе.

Осужденный через мессенджер Теlegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно указал, где находятся казармы и общежития.

13 марта 2022 года россия обстреляла эти объекты, в общей сложности выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, более 160 были ранены.

Наводчика задержали в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

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