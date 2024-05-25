Вручают ли полицейские повестки: ответ главы Нацполиции Выговского

Иван Выговский сообщил, что «полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом».

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что сотрудники полиции вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в оповещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции… – участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП», – сказал глава Нацполиции.

Выговский обратил внимание на то, что «полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом».

Объясняя компетенцию полиции по проверке документов, глава Нацполиции подчеркнул: «Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанных законодательств об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Также он добавил, что полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет независимо от оснований, определенных законом Украины «О Национальной полиции».

«Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а в случае наличия указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.», - сказал Выговский.

Кроме того, мы писали, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Добавим, представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

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