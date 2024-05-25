Практика судов
  1. В Украине

Вручают ли полицейские повестки: ответ главы Нацполиции Выговского

14:28, 25 мая 2024
Иван Выговский сообщил, что «полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом».
Вручают ли полицейские повестки: ответ главы Нацполиции Выговского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что сотрудники полиции вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в оповещении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции… – участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП», – сказал глава Нацполиции.

Выговский обратил внимание на то, что «полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом».

Объясняя компетенцию полиции по проверке документов, глава Нацполиции подчеркнул: «Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанных законодательств об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Также он добавил, что полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет независимо от оснований, определенных законом Украины «О Национальной полиции».

«Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а в случае наличия указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.», - сказал Выговский.

Кроме того, мы писали, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Добавим, представители ТЦК при проверке документов обязаны предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто имеет право вручать повестки на улице и как составляется акт об отказе от повестки

Новый порядок четко разграничивает, кто имеет право вручать повестки на улице, кто – на месте работы или учебы или по месту жительства.

Срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год – постановление Кабмина

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и военного положения срок действия справки с выводом о годности к военной службе составляет один год.

Верховная Рада внесла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ по мораторию на обеспечение иска, если должником является хозяйственное общество – оператор критической инфраструктуры

Открытое производство по делу о банкротстве хозяйственного общества, являющегося оператором критической инфраструктуры, доли которого были принудительно отчуждены во время действия военного положения, и государству в уставном капитале прямо или косвенно принадлежит более 50% подлежащего закрытию на всех стадиях производства по делу о банкротстве.

Рада одобрила законопроект о запрете эвакуации авто инспекторами по парковке на время войны

Водители должны иметь возможность оперативно пойти в укрытие, считают депутаты.

Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательствах банков раскрывать банковскую тайну в случае запроса АРМА или Минюста.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області