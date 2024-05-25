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Чи вручають поліцейські повістки: відповідь голови Нацполіції Вигівського

14:28, 25 травня 2024
Іван Вигівський повідомив, що «поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП - це не передбачено законом».
Чи вручають поліцейські повістки: відповідь голови Нацполіції Вигівського
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Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що працівники поліції разом із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але не вручають повістки. Про це він сказав у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП», - сказав голова Нацполіції.

Вигівський звернув увагу на те, що «поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП - це не передбачено законом».

Пояснюючи компетенцію поліції щодо перевірки документів, голова Нацполіції наголосив: «Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Також він додав, що поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію».

«Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо», - сказав Вигівський.

Раніше ми писали, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Додамо, представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

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