На Вінниччині покарали чоловіка, який ґвалтував малолітню падчерку

39-річний вітчим вчиняв насильство майже рік.

На Вінниччині чоловіка визнано винним у зґвалтуванні дитина та покарано 12 роками ув’язнення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як стало відомо, 39-річний житель Тульчинського району неодноразово ґвалтував свою малолітню падчерку. Вітчим вчиняв насильство з вересня 2021 року по липень 2022 року.

Під час досудового розслідування потерпілу допитували за участі психолога та в умовах, дружніх до дитини. Слідчі дії проводилися у створеному Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус).

До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині чоловік, який зґвалтував 13-річну дівчинку, отримав покарання.

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