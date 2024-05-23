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Спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися на камеру, а на протиправні дії можна подати скаргу

16:28, 23 травня 2024
Уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів.
Спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися на камеру, а на протиправні дії можна подати скаргу
Фото з відкритих джерел
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Спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК щодо мобілізації обов’язково має фіксуватися на камеру, а за протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, перед несенням служби правоохоронцям обов'язково проводять інструктаж.

«Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація», - наголосив голова Нацполіції.

За його словами, згідно з ч. 1 ст. 19 закону України «Про Національну поліцію», в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку.

«Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»)», - зазначив Вигівський.

Отже, як наголосив він, фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Будь-який громадянин може повідомити про випадки неправомірних дій поліцейських за номерами 102 або 112 і на телефони гарячих ліній. «Відразу буде реакція», - запевнив Вигівський.

Очільник Нацполіції звернув увагу на те, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Також Іван Вигівський наголосив, що поліцейські разом із представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, але не вручають повістки. 

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