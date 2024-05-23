Общение военнообязанного с полицией и ТЦК по мобилизации должно фиксироваться на камеру, а на противоправные действия можно подать жалобу

Уполномоченный представитель ТЦК или полицейский производит фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Фото из открытых источников

Общение военнообязанного с полицией и ТЦК обязательно должно фиксироваться на камеру, а за противоправные действия полицейского будут привлечены к ответственности. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью «Интерфакс-Украина».

В частности, перед несением службы правоохранителям обязательно производят инструктаж.

Это предусматривает нормативно-правовая база деятельности полиции. Конечно, эти алгоритмы уже доведены до всего личного состава и ежедневно контролируется их реализация», - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, согласно ч. 1 ст. 19 закона Украины «О Национальной полиции», в случае совершения противоправных действий полицейские несут уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную или дисциплинарную ответственность в зависимости от каждого частного случая.

«Что касается фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации. (часть шестая статьи 22 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»)», - отметил Выговский.

Итак, как подчеркнул он, фото- и видеофиксация обязательна.

Любой гражданин может сообщить о случаях неправомерных действий полицейских по номерам 102 или 112 и телефонам горячих линий. «Сразу будет реакция», - заверил Выговский.

Глава Нацполиции обратил внимание на то, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, на постоянной основе осуществляющие контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

Также Иван Выговский подчеркнул, что полицейские вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в уведомлении военнообязанных, проверяют документы, но не вручают повестки.

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