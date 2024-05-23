Как перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД: алгоритм действий

Украинцам напомнили, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько будет стоить услуга.

Главный сервисный центр МВД напомнил, как граждане могут перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД и какие необходимы документы.

Там отметили, что с начала 2024 года в сервисных центрах МВД было совершено более 970 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами.

Перерегистрировать транспортное средство на другое лицо можно в любом удобном сервисном центре МВД. Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги. Он доступен онлайн – на официальном вебсайте в разделе Е-запись, а также в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Список документов остается неизменным. В сервисный центр МВД необходимо подать:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временное удостоверение;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Стоимость перерегистрации транспортных средств около 1186 грн: административная услуга – 350 грн., бланк свидетельства – 486 грн. и номерной знак – 350 грн.

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