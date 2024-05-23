Як перереєструвати автомобіль у сервісному центрі МВС: алгоритм дій

Українцям нагадали, які документи потрібні для перереєстрації авто та скільки коштуватиме послуга.

Головний сервісний центр МВС нагадав, як громадяни можуть перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС та які для цього потрібні документи.

Там зазначили, що з початку 2024 року у сервісних центрах МВС було здійснено понад 970 тисяч реєстраційних операцій з транспортними засобами.

Перереєструвати транспортний засіб на іншу особу можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Перед відвідуванням необхідно отримати талон для отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Перелік документів залишається незмінним. До сервісного центру МВС необхідно подати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або тимчасова посвідка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Вартість перереєстрації транспортних засобів близько 1186 грн: адміністративна послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 486 грн та номерний знак – 350 грн.

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