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Мобільний додаток «Резерв+» коштував близько $86 тисяч

16:23, 23 травня 2024
Розробка застосунку фінансувалася благодійним фондом.
Мобільний додаток «Резерв+» коштував близько $86 тисяч
Джерело фото: ArmyInform
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Розробка мобільного застосунку «Резерв+» обійшлася приблизно у 86 тисяч доларів США (3 413 448 грн з урахуванням податку на додану вартість). Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю Forbes.

За словами Черногоренко, фінансування розробки здійснювалося за кошти благодійного фонду, що значно знизило вартість проєкту. Вона зазначила: «Розробку фінансували за кошти благодійного фонду, вона коштувала значно дешевше. Вартість переданого застосунку – 3 413 448 грн із ПДВ (близько $86 000. – ред). Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціонала виросте».

Черногоренко також повідомила, що над розробкою програми працювало кілька команд. Вони виконали значний обсяг роботи з синхронізації з реєстрами та підготовки системи «Оберіг» до великого навантаження. У цьому процесі допомагали й інші міністерства, зокрема Міністерство внутрішніх справ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Нагадаємо, у Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі. Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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