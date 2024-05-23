У ГУР заявили, що знають, де знаходяться бункери путіна

Українська розвідка знає кількість бункерів, які має російський диктатор путін, та де вони знаходяться. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Бункери путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється", - сказав він.
При цьому їх кількість Юсов відмовився розкривати.
"Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у підземеллях", - зазначив Юсов.
Водночас, за його інформацією, в бункери до себе путін своїх двійників не пускає.
"Ні, своїх двійників він пускає на інші завдання, де не так безпечно", - сказав Юсов.
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