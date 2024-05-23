В ГУР заявили, что знают, где находятся бункеры путина

Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях, – сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Украинская разведка знает количество бункеров, у которых есть российский диктатор путин, и где они находятся. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Бункеры путина. Да, информация об этом известна и постоянно обновляется", - сказал он.

При этом их количество Юсов отказался раскрывать.

"Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях", – отметил Юсов.

В то же время, по его информации, в бункеры к себе пути своих двойников не пускает.

"Нет, своих двойников он пускает на другие задачи, где не так безопасно", – сказал Юсов.

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