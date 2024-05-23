ВСП уволил судью Харьковского окружного административного суда в отставку

Оксана Старосельцева уволена в связи с подачей заявления об отставке.

В четверг, 23 мая, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судьи по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить Оксану Валерьевну Старосельцеву с должности судьи Харьковского окружного административного суда в связи с подачей заявления об отставке.

Добавим, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 15 судей на должности в местные суды.

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