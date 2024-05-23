ВРП звільнила суддю Харківського окружного адміністративного суду у відставку

Оксану Старосєльцеву звільнено у зв’язку з поданням заяви про відставку.

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У четвер, 23 травня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення судді за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Старосєльцеву Оксану Валеріївну з посади судді Харківського окружного адміністративного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Додамо, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 15 суддів на посади до місцевих судів.

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