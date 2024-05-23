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ВРП внесе Президенту подання про призначення 15 суддів до місцевих судів: список

15:36, 23 травня 2024
Президенту України Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення 15 суддів на посади до місцевих судів.
ВРП внесе Президенту подання про призначення 15 суддів до місцевих судів: список
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У четвер, 23 травня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 15 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Варгаракі Сергія  Михайловича – на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області;

Золотухіної Жанни – на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Швець Марини Вікторівни – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Вознюк Оксани Леонідівни – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Сухої Наталії Іванівни – на посаду судді Воловецького районного суду Закарпатської області;

Чапліної Наталі Миколаївни – на посаду судді  Соснівського районного суду міста Черкаси;

Шамраєва Максима Євгеновича – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Куць Олени Олександрівни – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;

Повідайчика Олега Івановича – на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Хилюка Володимира Володимировича – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Гайдар Наталії Іванівни – на посаду судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області;

Костюка Олега Вікторовича – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Топалової Анни Леонідівни – на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Чернявської Ірини Геннадіївни – на посаду судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Юдіної Наталії Миколаївни – на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Вказується, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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