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Головний прокурор МКС пояснив, чому вимагає ордери на арешт лідерів ХАМАС та Ізраїлю

15:18, 23 травня 2024
Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт прем’єра Ізраїлю та міністра оборони через заяви щодо Гази.
Головний прокурор МКС пояснив, чому вимагає ордери на арешт лідерів ХАМАС та Ізраїлю
Джерело фото: EPA
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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта після заяв ізраїльського уряду, у яких було стверджено, що в Газі немає невинних цивільних осіб. Про це Хан повідомив в інтерв'ю CNN.

«Я маю на увазі, що є цілий ряд слів сказаних і зроблених урядом, які не були спростовані, які не були заперечені, від яких не відхрестилися ці дві особи, не відмежувалися. І я думаю, що це важливо», — зазначив він.

Хан зазначив, що численні висловлювання і дії ізраїльського уряду не були спростовані чи відкинуті Нетаньягу та Галантом, що робить їх важливими для розгляду МКС. Він підкреслив, що ці слова мають значення для справи і становлять частину доказової бази для суду.

Прокурор також згадав слова Галанта про «введення повної облоги» у Газі та зазначив, що станом на 17 квітня у Секторі Гази через недоїдання загинули 28 дітей у віці до 12 років, включно з 12 немовлятами.

Карім Хан додав, що остаточне рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме суд. Він наголосив, що метою МКС є забезпечення рівного застосування закону до всіх.

Раніше Головний прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан запросив ордери на арешт трьох лідерів терористичної організації ХАМАС. Мова йде про високопоставлених лідерів організації — Ях'ї Сінвара (лідера ХАМАС), Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (лідера бригад Аль-Кассема та більш відомого як Мохаммед Дейф) та політичного лідера Ісмаїла Ханію.

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