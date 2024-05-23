Головний прокурор МКС пояснив, чому вимагає ордери на арешт лідерів ХАМАС та Ізраїлю

Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт прем’єра Ізраїлю та міністра оборони через заяви щодо Гази.

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта після заяв ізраїльського уряду, у яких було стверджено, що в Газі немає невинних цивільних осіб. Про це Хан повідомив в інтерв'ю CNN.

«Я маю на увазі, що є цілий ряд слів сказаних і зроблених урядом, які не були спростовані, які не були заперечені, від яких не відхрестилися ці дві особи, не відмежувалися. І я думаю, що це важливо», — зазначив він.

Хан зазначив, що численні висловлювання і дії ізраїльського уряду не були спростовані чи відкинуті Нетаньягу та Галантом, що робить їх важливими для розгляду МКС. Він підкреслив, що ці слова мають значення для справи і становлять частину доказової бази для суду.

Прокурор також згадав слова Галанта про «введення повної облоги» у Газі та зазначив, що станом на 17 квітня у Секторі Гази через недоїдання загинули 28 дітей у віці до 12 років, включно з 12 немовлятами.

Карім Хан додав, що остаточне рішення щодо видачі ордерів на арешт ухвалюватиме суд. Він наголосив, що метою МКС є забезпечення рівного застосування закону до всіх.

Раніше Головний прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан запросив ордери на арешт трьох лідерів терористичної організації ХАМАС. Мова йде про високопоставлених лідерів організації — Ях'ї Сінвара (лідера ХАМАС), Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (лідера бригад Аль-Кассема та більш відомого як Мохаммед Дейф) та політичного лідера Ісмаїла Ханію.

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