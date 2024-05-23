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Молодик, який провіз поліцейського на капоті позашляховика на Рівненщині, отримав іспитовий строк

19:08, 23 травня 2024
Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень, а молодик свою провину не визнав.
Молодик, який провіз поліцейського на капоті позашляховика на Рівненщині, отримав іспитовий строк
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На Рівненщині судили водія, який умисно наїхав на поліцейського і протягнув його на капоті протягом 2 км. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Апеляційний суд не погодився з позицією обвинуваченого, яку підтримала сторона захисту, про відсутність в його діях складу інкримінованих злочинів, тому апеляційні вимоги про скасування вироку місцевого суду  і закриття провадження за відсутністю в діях складу кримінальних правопорушень, відхилив.

Суд першої інстанції визнав 21-річного мешканця Рівненського району винним у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України: опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч.2 ст. 342) та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч.2 ст. 345).

У червні 2021 року слідчо-оперативна група, реагуючи на повідомлення про незаконне перевезення лісодеревини, виявила у селі Глинськ автомобіль «Land Rover» та автомобільний причіп, завантажений  2 куб. м. деревини, ззовні схожої на граб.

Автомобіль та причіп були опечатані, а до забезпечення зберігання тимчасово вилученого майна були залучені працівники поліції.

Інцидент між обвинуваченим і правоохоронцями трапився наступного дня. Коли на місце стоянки позашляховика (причіп з деревиною на той час вже доправили на територію відділу поліції) на автомобілі марки «Джип» прибув 21-річний С. з матір’ю.

Попри попередження поліцейських не вчиняти жодних дій щодо охоронюваного майна, обвинувачений відкрив опечатаний напередодні «Land Rover» й розпочав рух. Оскільки перед капотом став один із поліцейських, а водій не зупинився, правоохоронець опинився на капоті. За два кілометри рух транспортного засобу припинив наряд поліції і затримав порушника. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень, а молодикові оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України.

Місцевий суд у вересні 2023 року притягнув його до кримінальної відповідальності.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, обвинувачений оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі, яку підтримав і його захисник, просив оскаржуваний вирок скасувати та закрити провадження за відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень.

Вину обвинувачений не визнав і переконував суд, що деревина й транспортні засоби у нього вилучені незаконно, а працівники поліції перебували в цивільному одязі й не відрекомендувались, що й призвело до таких подій.

Проти задоволення апеляційної скарги виступила прокурорка, спростувавши пояснення обвинуваченого про те, що правоохоронці не пред’явили посвідчень, оскільки його мати телефонувала на лінію 102 й назвала прізвище поліцейського, який з напарником нібито незаконно вилучили у них транспортний засіб і причеп з деревиною. Протиправність дій обвинуваченого доведена у ході досудового розслідування й під час судового розгляду, тому просила оскаржуваний вирок залишити без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого — без задоволення.

Колегія суддів, взявши до уваги  тяжкість вчинених обвинуваченим кримінальних  правопорушень, особу винного, який за місцем проживання характеризується посередньо, обставини справи, прийшла до висновку про законність вироку, згідно з яким 21-річного мешканця Рівненського району визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Місцевий суд врахував, і з цим погодився апеляційний суд, що в даному випадку метою покарання є не тільки кара, а також виправлення засудженого, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, тому звільнив обвинуваченого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю на 2 роки.

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