У Львові невідомий чоловік загинув під колесами пасажирського поїзда

Поїзд «Запоріжжя-Ужгород» збив чоловіка на залізничному переїзді у Львові.

Джерело фото: lv.npu.gov.ua

У Львові на залізничному переїзді «Підзамче-Блокпост Голоско» пасажирський потяг сполученням «Запоріжжя-Ужгород» наїхав на чоловіка, який раптово вибіг на колію. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Чоловік загинув на місці від отриманих травм. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановили, що пасажирський потяг, який рухався за маршрутом «Запоріжжя-Ужгород», здійснив наїзд на невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію. Наразі проводиться досудове розслідування, під час якого встановлюються обставини події та особа загиблого.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції займаються справою та закликають свідків події звернутися до правоохоронців для надання інформації, яка може допомогти у розслідуванні.

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