Статус у Резерв+ «у розшуку» означає, що ТЦК не отримував ніякої інформації про громадянина

Якщо громадянин у 25 років не з’явився в ТЦК, він і набуває статусу «у розшуку».

Статус в мобільному додатку Резерв+ «у розшуку» не дорівнює кримінальному переслідуванню. Про це зазначив заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин у коментарях «Громадському».

«Йдеться не про кримінальний розшук. Такий статус означає, що ТЦК упродовж років не отримували ніякої інформації про громадянина. Деколи військовозобов’язані не приходили для обліку ще з моменту отримання підлітком посвідчення про приписку до призовної дільниці. Наразі людина значиться в призовниках до 25 років (раніше — до 27).

Після 25, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних. Якщо громадянин у 25 років не з’явився в ТЦК, він і набуває статусу «у розшуку». Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації — і теж на роки випадає із поля зору ТЦК.

Щоб позбавитися цього статусу, необхідно якнайшвидше з’явитися в територіальний центр комплектування» - підкреслив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Також Павло Литвин пояснив інші статуси, які може відображати додаток.

«Уточнюється» — означає, що інформація, яку людина внесла для оновлення своїх даних, ще опрацьовується фахівцями ТЦК. Наприклад, людина надала довідку про те, що є студентом. Цю інформацію треба перевірити за реєстрами Міносвіти — бо раптом «студент» насправді відрахований із вишу ще пів року тому і через це втратив право на відстрочку від служби.

Цей статус тимчасовий — лише до моменту, доки відбувається актуалізація наданої людиною інформації. Після цього вона може отримати інші статуси, наприклад — «підлягає призову», «тимчасово непридатний» тощо.

«Підлягає призову» — означає, що людина може бути мобілізована. Вона або чекає на бойову повістку, або може принести до ТЦК документи, які підтверджують неможливість її призову (бронювання, право на відстрочку через навчання, народження третьої дитини тощо).

«Тимчасово непридатний» — цей статус надає військово-лікарська комісія за станом здоров’я. Наприклад, ВЛК з’ясувала, що людина потребує операції, яка може покращити її фізичний стан. Тоді на час лікування й реабілітації військовозобов’язаного визнають тимчасово непридатним до військової служби.

«Знято» — цей статус означає, що людину офіційно знято з військового обліку в цьому ТЦК у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

«Виключено» — людину за віком або за станом здоров’я виключено з обліку як військовозобов’язаного. Також може йтися про громадянина, засудженого за тяжкі злочини. Цей статус мають і чинні військові. Адже коли людина йде на службу, вона перестає бути військовозобов’язаною, а стає військовослужбовцем, пояснив Павло Литвин.

Автор: Наталя Мамченко

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