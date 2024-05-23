Практика судів
  1. У світі

МЗС Китаю пригрозило Тайваню на тлі початку навчань

14:37, 23 травня 2024
Китай назвав військові навчання навколо Тайваню «серйозним попередженням».
МЗС Китаю пригрозило Тайваню на тлі початку навчань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомоКитай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню. Крім того, глава китайського МЗС відкрито пригрозив Тайваню "кров'ю".

"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, залишаться з розбитими головами і пролитою кров'ю після зіткнення з великим... зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання",  - заявив речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбіньпередає AFP News Agency.

Він назвав навчання навколо острова "серйозним попередженням".

У Тайвані при цьому заявили, що китайські військові навчання поблизу берегів острова безпосередньо пов'язані з інавгурацією Лай Чін Те на посаді нового лідера країни.

У той же час видання Global Press з посиланням на власні джерела повідомляє про те, що нібито вторгнення КНР до Тайваню розпочнеться "вже на початку червня поточного року".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Статус у Резерв+ «у розшуку» означає, що ТЦК не отримував ніякої інформації про громадянина

Якщо громадянин у 25 років не з’явився в ТЦК, він і набуває статусу «у розшуку».

Верховна Рада схвалила засекречування судових рішень в Реєстрі – далі можуть закрити доступ до справ про мобілізацію

До другого читання пропонується внести поправки, за якими з публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

Верховна Рада схвалила законопроект про визнання малозначними цивільних справ, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн

Також у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду підвищення податків

Раніше повідомлялося, що військовий збір може зрости до 5% - Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готуватиме рішення стосовно підвищення податків.

Рада схвалила законопроект про поповнення бюджету за рахунок сплати засудженими витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення

Один з аргументів Мінюсту, який є автором законопроекту – відмови судів у розгляді подань органів пробації про заміну штрафу іншим покаранням у звʼязку з недоведенням неспроможності засудженого сплатити штраф.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео