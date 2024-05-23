МЗС Китаю пригрозило Тайваню на тлі початку навчань

Як відомо, Китай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню. Крім того, глава китайського МЗС відкрито пригрозив Тайваню "кров'ю".
"Сили, які виступають за незалежність Тайваню, залишаться з розбитими головами і пролитою кров'ю після зіткнення з великим... зобов'язанням Китаю досягти повного об'єднання", - заявив речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, передає AFP News Agency.
Він назвав навчання навколо острова "серйозним попередженням".
У Тайвані при цьому заявили, що китайські військові навчання поблизу берегів острова безпосередньо пов'язані з інавгурацією Лай Чін Те на посаді нового лідера країни.
У той же час видання Global Press з посиланням на власні джерела повідомляє про те, що нібито вторгнення КНР до Тайваню розпочнеться "вже на початку червня поточного року".
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