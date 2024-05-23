МИД Китая пригрозил Тайваню на фоне начала учений

Китай назвал военные учения вокруг Тайваня «серьезным предупреждением».

Как известно, Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Кроме того, глава китайского МИД открыто пригрозил Тайваню "кровью".

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, останутся с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большим... обязательством Китая достичь полного объединения", - заявил представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, передает AFP News Agency.

Он назвал учения вокруг острова "серьезным предупреждением".

В Тайване при этом заявили, что китайские военные учения у берегов острова напрямую связаны с инаугурацией Лай Чин Тэ в должности нового лидера страны.

В то же время, издание Global Press со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что якобы вторжение КНР в Тайвань начнется "уже в начале июня текущего года".

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