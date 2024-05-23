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МИД Китая пригрозил Тайваню на фоне начала учений

14:37, 23 мая 2024
Китай назвал военные учения вокруг Тайваня «серьезным предупреждением».
МИД Китая пригрозил Тайваню на фоне начала учений
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Как известно, Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Кроме того, глава китайского МИД открыто пригрозил Тайваню "кровью".

"Силы, выступающие за независимость Тайваня, останутся с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с большим... обязательством Китая достичь полного объединения", - заявил представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, передает AFP News Agency.

Он назвал учения вокруг острова "серьезным предупреждением".

В Тайване при этом заявили, что китайские военные учения у берегов острова напрямую связаны с инаугурацией Лай Чин Тэ в должности нового лидера страны.

В то же время, издание Global Press со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что якобы вторжение КНР в Тайвань начнется "уже в начале июня текущего года".

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