Как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн, – объяснили в ПФУ

Несмотря на стремительную цифровизацию, иногда для получения определенных услуг украинцам все еще нужны бумажные документы. Для удобства граждан Пенсионный фонд Украины ввел возможность предварительного заказа бумажных документов через веб-портал электронных услуг. Об этом сообщается на сайте Правительства.
Средствами вебпортала можно подать запрос на подготовку таких документов:
В течение 2023 года Пенсионный фонд Украины выполнил 3,2 тысячи таких запросов.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно:
После обработки запроса пользователь получит сообщение об изготовлении бумажного документа и информацию о месте и времени его получения. Сообщение будет отправлено указанным способом: по почте или по электронной почте.
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