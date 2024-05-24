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Как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн, – объяснили в ПФУ

11:06, 24 мая 2024
Пенсионный фонд Украины запустил предварительный заказ бумажных документов онлайн.
Как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн, – объяснили в ПФУ
Источник фото: kadrovik.ua
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Несмотря на стремительную цифровизацию, иногда для получения определенных услуг украинцам все еще нужны бумажные документы. Для удобства граждан Пенсионный фонд Украины ввел возможность предварительного заказа бумажных документов через веб-портал электронных услуг. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Средствами вебпортала можно подать запрос на подготовку таких документов:

  • Выписка из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц)
  • Выписка из пенсионного дела (для пенсионеров)
  • Выписка о состоянии расчетов с ПФУ (для страхователей)

В течение 2023 года Пенсионный фонд Украины выполнил 3,2 тысячи таких запросов.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Авторизоваться в личном кабинете с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис».
  • В разделе №Коммуникации с ПФУ№ выбрать категорию «Запрос на подготовку бумажных документов».
  • Заполнить все обязательные поля, добавить скан-копии необходимых документов и нажать кнопку «Отправить в ПФУ».
  • Просмотреть информацию об обращении и его статус в разделе «Мои обращения».

После обработки запроса пользователь получит сообщение об изготовлении бумажного документа и информацию о месте и времени его получения. Сообщение будет отправлено указанным способом: по почте или по электронной почте.

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