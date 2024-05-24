Як подати запит на підготовку паперових документів онлайн, – пояснили у ПФУ

Попри стрімку цифровізацію, іноді для отримання певних послуг українцям все ще потрібні паперові документи. Для зручності громадян Пенсійний фонд України запровадив можливість попереднього замовлення паперових документів через вебпортал електронних послуг. Про це повідомляється на сайті Уряду.
Засобами вебпорталу можна подати запит на підготовку таких документів:
Протягом 2023 року Пенсійний фонд України виконав 3,2 тисячі таких запитів.
Щоб скористатися послугою, потрібно:
Після опрацювання запиту користувач отримає повідомлення про виготовлення паперового документа та інформацію про місце і час його отримання. Повідомлення буде надіслано у зазначений спосіб: поштою чи електронною поштою.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.