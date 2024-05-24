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Як подати запит на підготовку паперових документів онлайн, – пояснили у ПФУ

11:06, 24 травня 2024
Пенсійний фонд України запустив попереднє замовлення паперових документів онлайн.
Як подати запит на підготовку паперових документів онлайн, – пояснили у ПФУ
Джерело фото: kadrovik.ua
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Попри стрімку цифровізацію, іноді для отримання певних послуг українцям все ще потрібні паперові документи. Для зручності громадян Пенсійний фонд України запровадив можливість попереднього замовлення паперових документів через вебпортал електронних послуг. Про це повідомляється на сайті Уряду.

Засобами вебпорталу можна подати запит на підготовку таких документів:

  • Виписка із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб)
  • Виписка із пенсійної справи (для пенсіонерів)
  • Виписка про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників)

Протягом 2023 року Пенсійний фонд України виконав 3,2 тисячі таких запитів.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

  • Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ.
  • Авторизуватися в особистому кабінеті з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».
  • У розділі №Комунікації з ПФУ№ обрати категорію «Запит на підготовку паперових документів».
  • Заповнити всі обов’язкові поля, додати скан-копії необхідних документів та натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».
  • Переглянути інформацію про звернення та його статус у розділі «Мої звернення».

Після опрацювання запиту користувач отримає повідомлення про виготовлення паперового документа та інформацію про місце і час його отримання. Повідомлення буде надіслано у зазначений спосіб: поштою чи електронною поштою.

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