В Києві працівники ТЦК зупинили відомого шоумена Анатолія Анатоліча

Шоумена зупинили і запитали про військовий квиток, якого у нього поки немає.

Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, що його зупинили співробітники ТЦК в Києві. За його словами, це сталося 22 травня, коли він віз своїх дітей до школи. Шоумена зупинили і запитали про військовий квиток, але цього документу у нього не було при собі.

"Віз дітей до школи, зупинили ТЦК на Варшавському шосе. Питали військовий квиток. Пояснив, що ще в процесі отримання", - написав він у Інстаграм.

За словами знаменитості, він ще не встиг оновити облікові дані. Проте вже записався до Оболонського ТЦК на 24 травня.

Нагадаємо, що українського співака Монатіка зупинили працівники ТЦК, коли артист йшов вулицею.

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