У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена: 9 загиблих, більше 60 поранених

Обвал сцени спричинив сильний вітер.

У мексиканському штаті Нуево-Леон під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена, що призвело до загибелі 9 осіб та численних поранень. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався під час акції, організованої центристською партією «Громадянський рух». Сильний вітер спричинив обвал сцени, розкидавши велику споруду та травмувавши присутніх на заході політиків і глядачів.

За даними місцевої влади, серед загиблих 8 дорослих та 1 дитина. Щонайменше 63 людини отримали поранення, троє з них вже були прооперовані. Багато постраждалих залишаються у місцевих клініках.

На відеозаписах з місця події видно, як конструкція раптово обрушилася на натовп, змусивши людей у паніці шукати укриття.

Кандидат у президенти від партії «Громадянський рух» Хорхе Альварес Майнес, який був присутній на мітингу, заявив про призупинення своєї передвиборчої кампанії. Він висловив надію на ретельне розслідування інциденту.

Влада штату закликала жителів залишатися вдома через сильні грози, які прогнозуються у регіоні.

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