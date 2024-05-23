В Мексике во время предвыборного митинга обвалилась сцена: 9 погибших, более 60 раненых

Обвал сцены вызвал сильный ветер.

В мексиканском штате Нуэво-Леон во время предвыборного митинга обвалилась сцена, что привело к гибели 9 человек и многочисленным ранениям. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время акции, организованной центристской партией «Гражданское движение». Сильный ветер вызвал обвал сцены, разбросав большое сооружение и травмировав присутствующих на мероприятии политиков и зрителей.

По данным местных властей, среди погибших 8 взрослых и 1 ребенок. По меньшей мере 63 человека получили ранения, трое из них уже были прооперированы. Многие пострадавшие остаются в местных клиниках.

На видеозаписях с места происшествия видно, как конструкция внезапно обрушилась на толпу, заставив людей в панике искать укрытие.

Кандидат в президенты от партии «Гражданское движение» Хорхе Альварес Майнес, который присутствовал на митинге, заявил о приостановлении своей предвыборной кампании. Он выразил надежду на тщательное расследование инцидента.

Власти штата призвали жителей оставаться дома из-за сильных гроз, которые прогнозируются в регионе.

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