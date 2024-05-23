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ФИФА предлагает изменить правила офсайда в футболе: подробности

17:56, 23 мая 2024
Предлагается изменить правила определения положения вне игры.
ФИФА предлагает изменить правила офсайда в футболе: подробности
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Международная федерация футбола (ФИФА) инициирует пересмотр правил офсайда законотворческим футбольным органом Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Об этом сообщает The Athletic.

Так, предлагается изменить правила определения положения вне игры.

По предложению нападающий будет оставаться в игре, если любая часть его тела, которой он может убить, находится на одном уровне с последним защитником.

Пока футболист находится в офсайде, если любая часть его головы, тела или стопы находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и соперник, и если он находится на чужой половине поля.

Такие нововведения уже происходили в итальянском футболе до 18 лет и в соревнованиях разных возрастов в Нидерландах и Швеции.

Теперь ФИФА хочет, чтобы эти испытания были распространены на другие страны и взрослый футбол. Отмечается, что IFAB согласилась опробовать эту идею.

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