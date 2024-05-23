ФІФА пропонує змінити правила офсайду у футболі: подробиці

Пропонується змінити правила визначення положення поза грою.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ініціює перегляд правил офсайду законотворчим футбольним органом Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB). Про це повідомляє The Athletic.

Так, пропонується змінити правила визначення положення поза грою.

За пропозицією, нападник залишатиметься у грі, якщо будь-яка частина його тіла, якою він може забити, знаходиться на одному рівні з останнім захисником.

Наразі футболіст перебуває в офсайді, якщо будь-яка частина його голови, тіла або стопи знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м’яч і суперник, і якщо він перебуває на чужій половині поля.

Такі нововведення вже відбувалися у італійському футболі до 18 років та в змаганнях різних вікових груп у Нідерландах та Швеції.

Тепер ФІФА хоче, щоб ці випробування були поширені на інші країни та на дорослий футбол. Зазначається, що IFAB погодилася випробувати цю ідею.

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