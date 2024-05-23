Депутат парламенту Тайваню вкрав законопроект і втік із ним, щоб документ не ухвалили: відео

У Тайвані депутат вирішив оригінально зірвати засідання парламенту.

У парламенті Тайваню відбувся справжній хаос. Спочатку депутати влаштували масштабну бійку через суперечку щодо реформ, а пізніше депутат від Демократичної партії Го Го Вень вкрав текст законопроекту та втік із ним із зали, щоб документ не ухвалили, передає Taiwan News.

Суперечка розгорілася через прагнення головної опозиційної партії Гоміньдану та її союзників надати парламенту ширші повноваження щодо контролю над урядом.

В результаті масштабної бійки, до якої були залучені майже всі парламентарії, Го Го Вень заліз на трибуну і втік із законопроектом, а ще один демократ Пума Шен отримав травми і його відвезли з парламенту на ношах. Також повідомляється, що ще кілька депутатів зазнали травм.

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