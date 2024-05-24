На Одещині чоловік знайшов гранати та вирішив нелегально продати їх за 4200 гривень

На Одещині затримали чоловіка за незаконний продаж гранат придатних до використання.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

У місті Подільськ, Одеської області, місцевий житель знайшов гранати та вирішив продати їх. Чоловік зберігав боєприпаси у своєму домі, поки шукав покупця. Однак його діяльність викрили правоохоронці, і тепер йому загрожує тюремне ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Обвинувальний акт вже передано до суду. За даними поліції, 48-річного правопорушника затримали одразу після того, як він передав покупцеві два корпуси гранат з запалами та отримав за них 4200 гривень. Чоловік пояснив слідчим, що знайшов ці небезпечні предмети у покинутій будівлі та зберігав їх вдома, поки не знайшов покупця.

Згідно з висновками судової експертизи, вилучений товар включав осколкову ручну гранату Ф-1 та корпус ручної осколкової гранати Ф-1, придатні до використання.

«Зібравши в ході слідства достатньо доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох семи років. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

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