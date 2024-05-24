В Одесской области мужчина нашел гранаты и решил нелегально продать их за 4200 гривен

В Одесской области задержали мужчину за незаконную продажу гранат пригодных к использованию.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В городе Подольск, Одесской области, местный житель нашел гранаты и решил продать их. Мужчина хранил боеприпасы в своем доме, пока искал покупателя. Однако его деятельность разоблачили правоохранители, и теперь ему грозит тюремное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Обвинительный акт уже передан в суд. По данным полиции, 48-летнего правонарушителя задержали сразу после того, как он передал покупателю два корпуса гранат с запалами и получил за них 4200 гривен. Мужчина объяснил следователям, что нашел эти опасные предметы в заброшенном здании и хранил их дома, пока не нашел покупателя.

Согласно выводам судебной экспертизы, изъятый товар включал осколочную ручную гранату Ф-1 и корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, пригодные к использованию.

«Собрав в ходе следствия достаточно доказательств, мы выдвинули фигуранту обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех семи лет. Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд», - сообщил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.