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В Одесской области мужчина нашел гранаты и решил нелегально продать их за 4200 гривен

10:32, 24 мая 2024
В Одесской области задержали мужчину за незаконную продажу гранат пригодных к использованию.
В Одесской области мужчина нашел гранаты и решил нелегально продать их за 4200 гривен
Источник фото: od.npu.gov.ua
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В городе Подольск, Одесской области, местный житель нашел гранаты и решил продать их. Мужчина хранил боеприпасы в своем доме, пока искал покупателя. Однако его деятельность разоблачили правоохранители, и теперь ему грозит тюремное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Обвинительный акт уже передан в суд. По данным полиции, 48-летнего правонарушителя задержали сразу после того, как он передал покупателю два корпуса гранат с запалами и получил за них 4200 гривен. Мужчина объяснил следователям, что нашел эти опасные предметы в заброшенном здании и хранил их дома, пока не нашел покупателя.

Согласно выводам судебной экспертизы, изъятый товар включал осколочную ручную гранату Ф-1 и корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, пригодные к использованию.

«Собрав в ходе следствия достаточно доказательств, мы выдвинули фигуранту обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех семи лет. Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд», - сообщил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

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