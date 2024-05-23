Депутат парламента Тайваня украл законопроект и сбежал с ним, чтобы документ не приняли: видео

В Тайване депутат решил оригинально сорвать заседание парламента.

В парламенте Тайваня произошел настоящий хаос. Сначала депутаты устроили масштабную драку из-за спора по реформам, а позже депутат от Демократической партии Го Го Вэнь украл текст законопроекта и сбежал с ним из зала, чтобы документ не приняли, передает Taiwan News.

Спор разгорелся из-за стремления главной оппозиционной партии Гоминьдана и ее союзников предоставить парламенту более широкие полномочия по контролю над правительством.

В результате масштабной драки в которую были вовлечены почти все парламентарии, Го Го Вэнь залез на трибуну и сбежал с законопроектом, а еще один демократ Пума Шен получил травмы и его увезли из парламента на носилках. Также сообщается, что еще несколько депутатов получили травмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.