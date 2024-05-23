В Киеве работники ТЦК остановили известного шоумена Анатолия Анатолича

Шоумена остановили и спросили о военном билете, которого у него пока нет.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, что его остановили сотрудники ТЦК в Киеве. По его словам, это произошло 22 мая, когда он вез своих детей в школу.

Шоумена остановили и спросили о военном билете, но этого документа у него не было при себе.

"Вез детей в школу, остановили ТЦК на Варшавском шоссе. Спрашивали военный билет. Объяснил, что еще в процессе получения", - написал он в Инстаграм.

По словам знаменитости, он еще не успел обновить учетные данные. Однако уже записался в Оболонский ТЦК на 24 мая.

Напомним, что украинского певца Монатика остановили сотрудники ТЦК, когда артист шел по улице.

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