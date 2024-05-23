Китай начал большие военные учения возле Тайваня

Китай начал двухдневные военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил.

В четверг, 23 мая, Китай начал двухдневные "карательные" военные учения вокруг Тайваня. Там назвали это ответом на "сепаратистские действия Тайваня", пишет Reuters.

Начаты совместные военные учения с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня в 7:45 (по местному времени). Учения проводятся в Тайванском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцю и Доньинь.

Отмечается, что Китай объявил о военных учениях только через три дня после того, как Лай Чин Те вступил в должность нового президента Тайваня.

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