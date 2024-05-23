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В Украине отмечают День Героев и День морской пехоты: что еще празднуют 23 мая

08:40, 23 мая 2024
До 2018 года День морской пехоты Украины отмечали в другой день.
В Украине отмечают День Героев и День морской пехоты: что еще празднуют 23 мая
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В четверг, 23 мая, в Украине отмечают День Героев и День морской пехоты.

День морской пехоты был основан в 2014 году, но до 2018 года дата празднования была другой — 16 ноября (именно в этот день состоялась первая присяга морской пехоты в 1992 году). Профессиональный день был перенесен в связи с празднованием 100-летия Украинской революции, когда Павел Скоропадский утвердил указ о создании государственной морской пехоты. Это произошло в 1918 году.

Во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особое значение. Украинские морские пехотинцы добились бессмертной славы в боях с противником. 

Военные смело защищают страну от врага, уничтожая оккупантов и вражескую технику.

День Героев – это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства. Праздник был основан по инициативе представителей Организации украинских националистов. Он был создан во время Второго большого собрания, которое прошло в 1941 году в Кракове.

Также 23 мая отмечается Всемирный день спортивной борьбы. Дату выбрали в честь первого мирового чемпионата по спортивной борьбе, который состоялся в 1904 году в Вене.

А еще сегодня Всемирный день черепахи – экологический праздник, созданный по инициативе Американского общества по спасению черепах 2000 года. Главная цель – обратить внимание человечества на все те проблемы, из-за которых происходит массовая гибель черепах.

Верующие чтят память Михаила Исповедника, епископа Синадского.

Памятные события:

  • 1910 - В Киеве осуществлен первый полет отечественного самолета Кудашев-1;
  • 1938 - Убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым;
  • 1949 - В Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия;
  • 1984 - Главный врач США объявил пассивное курение вредным для здоровья;
  • 1988 - Прощание Мишеля Платини с большим футболом;
  • 1995 - Выпущена первая версия языка программирования Java;
  • 2006 - Сербия признала результаты референдума о суверенитете Черногории;
  • 2008 - Открыта 46 станция Киевского метрополитена - "Красный хутор".

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