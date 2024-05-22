Владимир Зеленский посетит Францию, чтобы попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, — СМИ

Глава украинского государства может посетить Францию уже в июне.

Президент Владимир Зеленский намерен посетить Францию, где будет просить членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Глава украинского государства может посетить Францию уже в июне.

«Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны», - отмечает издание.

Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что союзники боятся эскалации, потому не сбивают российские ракеты над Украиной.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не существует аргументов, которые помешали бы партнерам отражать российские атаки на Украину.

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