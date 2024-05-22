Володимир Зеленський відвідає Францію, щоб попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, — ЗМІ

Глава української держави може відвідати Францію вже у червні.

Президент Володимир Зеленський планує відвідати Францію, де проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Глава української держави може відвідати Францію вже у червні.

«Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни», - зазначає видання.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що союзники бояться ескалації, тому не збивають російські ракети над Україною.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існує аргументів, які завадили б партнерам відбивати російські атаки на Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.