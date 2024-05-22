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Нацрада рекомендувала не називати російських окупантів «чмонями», «орками» та «руснею»

21:24, 22 травня 2024
На думку Нацради, використання подібної лексики щодо окупантів нібито «дегуманізує» їх та сприяє загостренню бойових дій та ненависті до всіх громадян країни-агресорки.
Нацрада рекомендувала не називати російських окупантів «чмонями», «орками» та «руснею»
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила пропозиції щодо висвітлення інформації в медіа в умовах воєнного стану. 

Рекомендації містяться в «Пропозиціях до критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, відмінність і жорстокість».

Зокрема, у переліку є пункт щодо висловлювання у медіа, «що направленні на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців зс рф».

«Наприклад: «чмоні», «орки», «русня/галіма русня/клята русня», «русня, яка не вміє воювати», «та вони дебіли», та подібна некоректна лексика і номінація щодо представників(-иць) російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади)», — уточнили в Нацраді.

Регулятор, зокрема, зазначає, що ненормативна лексика та образи російських окупантів у медіа «мають на меті демонізувати противника».

«Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців(-иць) збройних сил російської федерації чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або журналістськи виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві. Некоректна лексика і номінація до представників окупаційної російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади) не сприяють об’єктивному та відкритому інформуванню громадськості та можуть погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації. Висловлювання, що направлені на знецінення ворога, включаючи військовослужбовців збройних сил російської федерації, мають на меті демонізувати противника. Ці висловлювання часто є агресивними та неетичними», — йдеться у офіційному коментарі.

На думку Нацради, використання подібної лексики щодо окупантів нібито «дегуманізує» їх та сприяє загостренню бойових дій та ненависті до всіх громадян країни-агресорки.

«Важливо розуміти, що використання некоректної і, по суті, «дегуманізуючої» лексики щодо військовослужбовців(-иць) країни-агресорки може сприяти подальшому загостренню бойових дій та ненависті до всіх громадян(-ок) країни-агресорки, і не завжди є конструктивним засобом сприйняття громадянами країни, яка обороняється, військових злочинів військовослужбовців(-иць) країни-агресорки відповідно до міжнародного законодавства. У журналістиці рекомендується дотримуватися об’єктивності до всіх ворогуючих сторін. Коректність мовлення є важливими елементами, щоб зберегти людську гідність та етичні стандарти в комунікації», — йдеться у коментарі регулятора.

Раніше колишній секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому небажано називати росіян «орками» та «свинособаками».

Крім того, зірка легендарної кінотрилогії «Володар перснів» звернувся до українців із проханням не називати росіян «орками», бо це, за його словами, ображає фентезійних істот. 

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